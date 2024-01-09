الفصائل الفلسطينية: تدمير 42 آلية عسكرية وقتل 22 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر

كشفت الفصائل الفلسطينية، في بيان رسمي نقله «تلفزيون فلسطين»، عن أن رجال الفصائل استطاعوا خلال الأسبوع الماضي، تدمير 42 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، والإجهاز على 22 جنديًا إسرائيليًا من المسافة صفر، إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح.

تنفيذ 52 مهمة عسكرية في أسبوع

أضاف بيان الفصائل في غزة، أنهم نفذوا 52 مهمة عسكرية مختلفة جرى خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص.

وتابع بأنه جرى نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع.

الاستيلاء على مسيرات ومعدات عسكرية

وأسقطت الفصائل الفلسطينية طائرة استطلاع من طراز «هيرمز 900» واستولوا على طائرة «Skylark» وطائرتي «درون»، ودكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها