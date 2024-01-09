الفصائل الفلسطينية تصيب فنانا إسرائيليا بجروح خطيرة في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفنان الإسرائيلي عيدان عميدي قد أصيب بجروح خطيرة، خلال اشتباكات مع مسلحين من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ويعمل عميدي يعمل كمغني ومؤلف وممثل في الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة عميدي بشظايا في أجزاء مختلفة في جسده

ووفقًا لتقرير صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، يعمل عيدان عميدي في قوات الاحتياط، بجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، وتحديدًا في وحدة سلاح الهندسة.

وبحسب التقرير، أُصيب عميدي بشظايا في أجزاء مختلفة من جسده، وجرى نقله إلى مركز شيبا الطبي لتلقي العلاج.

عميدي يخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي

ولم يكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مكان وقوع الحادث بالضبط في قطاع غزة، وحالة الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي مستقرة حاليًا، ويخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على «إنستجرام» في نوفمبر الماضي، أعرب عميدي عن استعداده للامتناع عن التمثيل أو الغناء، لمدة عام من أجل الاستمرار في القتال.

وأضاف عميدي: «يجب أن لا نترك السكان الإسرائيليين في الجنوب والشمال مرة أخرى، ولا يوجد أي شيء آخر يشكل تهديدًا مباشرًا على أطفالنا سوى القضاء على حماس في غزة واجتثاث حزب الله في جنوب لبنان».