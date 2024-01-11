برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن مشاركة السيسي في قمة العقبة

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامية يارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بقمة العقبة الثلاثية بين الأردن ومصر وفلسطين، بعنوان «الرئيس السيسي يشارك في قمة الأردن: نرفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم».

قمة العقبة تمثل آلية تنسيق ثلاثي

وقال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إنّ قمة العقبة تمثل آلية تنسيق ثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين لوجود مسار مشترك متفق عليه في الرؤى لإيجاد حلولٍ في الأفق متعلقة بالحرب على غزة والتي ما زالت مستمرة على مدار 96 يوما، وراح ضحيتها أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 52 ألف مصاب.

وأضاف «زلطة»، خلال حواره برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامية يارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك عددًا كبيرًا من الزوايا تتعلق بالقمة الثلاثية، منها الرسائل المتفق عليها ويؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف الاتصالات واللقاءات والمحافل مع الوفود الأجنبية ورؤساء الدول، والتي تتمثل في فكرة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكلٍ كافٍ إلى قطاع غزة في ظل كارثة غير مسبوقة في تاريخ أي من الحروب الماضية.

معاناة أهالي قطاع غزة

وتابع بأنّه لا يوجد أي وسائل إعاشة للفلسطينيين داخل قطاع غزة حاليًا، فأهالي القطاع يعانون بشدة، فهناك كارثة إنسانية في كل المقاييس، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي خلال القمة استعرض الجهود المصرية للضغط على المجتمع الدولي لمحاولة إيجاد حلول في الأفق تتمثل في وقف إطلاق النار بصورة فورية وإنفاذ المساعدات، والوصول إلى مسار يمكن من خلاله الجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حلٍ دائمٍ لحل الدولتين على حدود 1967.