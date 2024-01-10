محلل سياسي: قمة العقبة إفشال مبكر للمقترحات الإسرائيلية

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إنَّ موقف الشعب المصري 100% خلف قيادته السياسية وقراراتها، و120 مليون مواطن مصري رقم يصعب قراءته في المنطقة والخارج، مؤكدا أنَّ قمة العقبة إفشال مبكر للمقترحات الإسرائيلية التي تحاول الولايات المتحدة دفعنا للموافقة عليها.

وأضاف «الخطيب»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الدعوة إلى القمة جاءت بناء على الموقف الأمريكي مما يحدث في غزة، وأن ما يقدم ليس كافيا لحماية أهالي غزة ولابد من وقف إطلاق النار والسعي لحل الدولتين.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «القمة الثلاثية حذرت من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية»، لافتا إلى ما يرتكبه الاحتلال من مصادرة أموال الفلسطينيين منذ يوم 7 أكتوبر، والمخصصة للصحة وغيرها والأموال في البنوك بعد أن صادرت ماكينات الصيرفة، وهي تداعيات عجلت من عقد القمة.

واستطرد «الخطيب»، منتقداً مطالب بلينكن للسلطة الفلسطينية: «وزير خارجية أمريكا طالب السلطة بإسراع شامل لإعادة الهيكلة والحوكمة ومناقشة ما بعد غزة، متغافلا أن الحرب على غزة لم تنته، ونحن شعب قدم من الضحايا ما يفوق كل ما قدمناه قبل الآن، بعدد 33 ألف شهيد هناك العديد من دفنوا دون أسماء».