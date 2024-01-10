كاتب صحفي عن قمة العقبة الثلاثية: أهمية بالغة للتنسيق في لحظات فارقة

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية، اليوم الأربعاء، أصبحت إطاراً مهماً للتنسيق فيما يتعلق بكل شواغل القضية الفلسطينية، سواء منذ 7 أكتوبر، أو قبل هذا التاريخ.

كاتب صحفي: مصر والأردن الرئة التي تتنفس بها فلسطين

وأكد «السعيد»، في مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زووم»، اليوم الأربعاء، أن مصر والأردن تمثلان الرئة التي تتنفس بها فلسطين، لذا فإن الدولتين تتحملان قدراً كبيراً من المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية التوقيت الذي تخرج فيه القمة الثلاثية، للتنسيق بين الدول الثلاثة.

أهمية بالغة للتنسيق والتشاور بهذه اللحظات الفارقة

وأردف الكاتب الصحفي أن القاهرة شهدت قبل يومين قمة مصرية فلسطينية، وقبلها بأيام قليلة كانت هناك قمة مصرية أردنية، وهو ما يعكس الأهمية البالغة للتنسيق والتشاور في هذه اللحظات الفارقة.