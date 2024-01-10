قيادي بـ«مصر أكتوبر»: قمة العقبة تدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة

أكد عبد الجواد عبد الغني أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب «مصر أكتوبر»، أن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله بن الحسين العاهل الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، اليوم، بمدينة العقبة في الأردن، هدفها طرح رؤية استراتيجية مشتركة، لدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.

أوضح عبد الغني، في بيان، أن القمة تأتي استكمالا لدور مصر الكبير لدعم الأشقاء في فلسطين، وللتنسيق بين الدول للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وسرعة دخول المساعدات الطبية والإنسانية لقطاع غزة، وتأكيد حق الشعب الفسطيني فى إقامة دولته.

أشار القيادي بحزب «مصر أكتوبر»، إلى أن مصر والأردن يمثلان الرئة التي تتنفس بها فلسطين، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق وتشاور بين الدولتين، للعمل على وقف التهجير للشعب الفلسطيني، لأنهما المعنيتان بهذه القضية.

أضاف أن الدولة المصرية حريصة على استمرار تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر لم تتوان لحظة في الوقف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بداية الأحداث.