«الإنتاج الحربي» تشارك في معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، مشاركة قطاع التسويق في الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالتعاون مع عدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، للمشاركة في معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة، المُقام بجهاز تنمية المشروعات في أرض المعارض بصلاح سالم في الفترة من 13 حتى 15 يناير الجاري.

تشجيع المنتج المحلي

يأتي ذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لجميع الجهات التابعة للوزارة بتسخير إمكانياتها لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلى، والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمعارض الداخلية والدولية.

12 شركة ومصنع

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ هناك 12 شركة ومصنع تابعين للوزارة، يعملون في قطاعات عدة، سيشاركون في فعاليات المعرض، كممثلين عن الوزارة.

وأضاف «بكر» في تصريحات له اليوم، أنّ شركات ومصانع الوزارة ستعرض منتجات متنوعة في معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة مثل المسبوكات الدقيقة، و«طنابير الفرامل» و«عقلة جنزير جر بالبنز» و«شدادات الكهرباء» وموفر المياه الذكي، وعدادات المياه مسبقة الدفع، ومسبوكات النحاس، وأجهزة الإطفاء، وأجزاء من المحركات، ولمبات ليد، و«بيليت صلب»، وتروس مختلفة، و«ماكيت البطاريات»، و«ماكيت سوائل تبريد المحركات».

دعم الاقتصاد القومي

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، على حرص الوزارة على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية، وأسعار مناسبة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد القومي.