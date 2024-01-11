«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن إلغاء «الصحة العالمية» لمهامها في غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «منظمة الصحة العالمية تلغي مهامها للمرة السادسة في قطاع غزة خلال أسبوعين».

منظمة الصحة العالمية تلغي مهامها الطبية في غزة

وقال التقرير: «بإلغاء منظمة الصحة العالمية مهامها الطبية في قطاع غزة للمرة السادسة خلال أسبوعين تكون المنظمة الأممية قد أصدرت شهادة وفاة رسمية لمستشفيات غزة وقطاعها الصحي، بعد أن خرج رئيس المنظمة ليؤكد على منع الاحتلال لإمدادات المنظمة من الوصول للمستشفيات واستمرار القصف الكثيف لجميع مناطق القطاع».

فقدان الأمل في إسعاف المواطنين

وأضاف: «ولا يجد أعضاء منظمة الصحة العاملين بغزة أملا في تجاوب الاحتلال مع طلباتهم وفقدوا الأمل في إسعاف آلاف المرضى أو إيجاد ممرات إنسانية حتى دون وقف لإطلاق النار».

وتابع: «وتذهب منظمة الصحة العالمية إلى أبعد من ذلك في غزة إذ تؤكد تدمير الاحتلال للبنية التحتية للقطاع الصحي، وهو ما يزيد من عجزها عن القيام بدورها حاضرا ومستقبلا».