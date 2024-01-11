«الهجرة» تنشر أول فيديو لمشروع تخرج يناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أول فيديو توعوي لمشروع تخرج ضمن حملة كاملة، تضمّن فيديوهات تناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجماعي.

ووافقت وزارة الهجرة على تنفيذ المشروع تحت رعاية وزارة الهجرة، ليكون جزءًا أساسيًا من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تجسيد روح الابتكار لدى الشباب بما يؤكد دعم الوزارة للشباب دائمًا، إضافة إلى أنّ مشروع التخرج يتضمن رسائل مهمة لها دور في توعية شبابنا بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة لهم بوطنهم أو السفر بشكل يحفظ لهم حياتهم.

نفذ مشروع التخرج 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، وهن «سلمى مصطفى سالم أحمد سالم، وسلمى محمد حسن عبدالجواد، وجنا محمد سامي محمد هيكل، وداليا أشرف محمد عبدالوهاب، ورانا حسن إبراهيم احمد محمد، وميار محمد مصطفى عبدالجواد»، وجرى تصوير الفيديو الأول للحملة بمشاركة الفنانة بدرية طلبة.