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«الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية»: لدينا 9 ملايين ضيف أجنبي في مصر

كتب:

محمد عزالدين
11:44 م | الإثنين 08 يناير 2024
السفيرة نائلة جبر

السفيرة نائلة جبر

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الحكومة تبدأ عملية حصر أعداد الضيوف الأجانب الموجودين في مصر، ودراسة التكلفة الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة، خاصة أن لدى مصر تاريخ في استقبال الأجانب والترحيب بهم.

عدد الضيوف الأجانب في مصر

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مكتب منظمة الهجرة الدولية من القاهرة أشار إلى أن عدد الضيوف الأجانب في مصر بلغوا 9 ملايين فرد، منهم 400 ألف مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولديهم الحماية القانونية كلاجئين، وباقي العدد إما أن يكون لديهم إقامات سليمة أو غير شرعية.

ولفتت إلى أن الإخوة السودانيين الذين قدموا لمصر بعد أحداث السودان ما بين 400 ألف إلى 500 ألف شخص، والأعداد قابلة للزيادة نظرا لوقوع مصر في منطقة مشكلات اقتصادية وسياسية.

وأشارت إلى أن الحكومة تحاول وضع بيانات للأعداد وتعرف التكلفة الاقتصادية لهذا التواجد،  وتقوم وزارة الداخلية بحصر الأعداد وستعلن عن ذلك مستقبلا.

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