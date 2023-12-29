معاون وزيرة الهجرة: أطلقنا مبادرات عديدة لخدمة المصريين بالخارج في الجانب الاقتصادي 

وصفت سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، جهود الوزارة خلال 2023 وما قدمته للمصريين بالخارج بالـ«كثيرة ومتنوعة»، موضحة أن الوزارة حريصة على التواصل الدائم معهم وتلبية رغباتهم بصفة مستمرة، فضلاً عن الاستماع لمقترحاتهم والعمل عليها وهو ما ظهر في إطلاق الكثير من المبادرات لخدمتهم.

الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج

جهود الدولة التي تمت للمصريين بالخارج، جاءت بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق ما روته «سارة» لـ«الوطن»، ففي الشق الاقتصادي تم إطلاق العديد من المبادرات المُهمة، والتي جاءت بناءً على طلبات المصريين بالخارج منذ عدة أعوام، أولها المبادرة الخاصة بالإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي جاءت بالتنسيق مع وزارة المالية والبرلمان المصري، حيث تم إصدار قانون خاص بالإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج.

وفق المبادرة، فإنه يتم دفع الجمرك الخاص بالسيارة كوديعة بالدولار لمدة 5 سنوات وفي نهاية الـ 5 سنوات يتم استرداد المبلغ بالكامل بسعر يوم الاسترداد، موضحة أن الإعفاء يكون لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، وتم تطبيق المبادرة لمدة 6 أشهر، بتيسيرات مهولة، أدت إلى إعادة فتحها مرة ثانية بعد مطالبات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة.

لم تقتصر الجهود على مبادرة الإعفاءات الجمركية، بل اشتملت أيضاً وفق معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، الشق المتعلق بالإسكان، حيث نجحت وزارة الهجرة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في طرح مبادرة «بيت الوطن» وهي خاصة بالأراضي والوحدات العقارية المميزة للمصريين في الخارج: «نحن في المرحلة الـ 8 للمبادرة وهناك إقبال كبير على شراء العقارات من خلاها».

تخفيضات على شركة مصر للطيران

وضمن الجهود أيضا، التي كشفت عنها سارة نبيل، مبادرة لمنح الأسر المصرية المُقيمة في الخارج، تخفيضات على شركة مصر للطيران وخصم خاص على تذكرة الزوجة 25% والأبناء 33%، فضلاً عن طرح الشهادات الدولارية بعائد سنوي يتراوح من 75 إلى 9% وهو أكبر عائد على الشهادات على مستوى العالم، موضحة أن الشهادات الدولارية كانت تتميز بإمكانية استرداد العائد مقدماً ومن خلالها يمكن سحب قروض وشهدت أيضاً إقبالاً كبيرا.

كما عملت وزارة الهجرة، على مبادرة التسوية التجنيدية لأبناء المصريين في الخارج، كما تم إطلاق أول وثيقة لمعاش بكرة بالدولار للمصرين بالخارج بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للتأمينات على الحياة.