وزير المالية الإسرائيلي يجدد دعوته لترحيل الفلسطينيين وفتح أبواب الهجرة الطوعية

أبدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش رفضه لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السابقة، والتي ترفض فكرة إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع، ودعوة الدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

دعى إلى فتح أبواب غزة أمام الهجرة الطوعية للاجئين

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن وزير المالية المتطرف «نحن نقدر حقًا الدعم الأمريكي لإسرائيل، ولكن عندما يتعلق الأمر بوجودنا في أرضنا، سنتصرف دائمًا وفقًا للمصلحة الإسرائيلية، لذلك نحن سنواصل القتال بكل قوتنا لتدمير حماس.. لن نحوّل شيكلاً للسلطة الفلسطينية يصل إلى عائلات النازيين في غزة» داعيًا إلى فتح أبواب غزة أمام الهجرة الطوعية للاجئين، كما فعل المجتمع الدولي فيما يتعلق باللاجئين من سوريا وأوكرانيا.

الزيارة الخامسة لبلينكن للاحتلال منذ 7 أكتوبر

وتعتبر هذه الزيارة الخامسة لبلينكن منذ أحداث 7 أكتوبر وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث التقى بلينكن في تل أبيب بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية إسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.