موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 أمام الجمهور.. الحق الخصومات

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه رسميا الأربعاء 24 يناير، في العاشرة صباحًا، ويقتصر الدخول على أصحاب الدعوات والمشتركين في صالة العرض الرئيسية، وللجمهور يوم الخميس 25 يناير الجاري.

مواعيد دخول الجمهور إلى معرض الكتاب

وأعلنت هيئة الكتاب أنّ المعرض يفتح أبوابه لدخول زوار المعرض من 10 صباحًا وحتى 8 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساءً، اعتبارًا من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير لعام 2024.

معرض الكتاب 2024

يشار إلى أنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 يشارك به عددٍ كبيرٍ من دور النشر المصرية والعربية، ومن المقرر أن تقدم تخفيضات وخصومات على الكتب.

وتقام الدورة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت عنوان «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، واختير الدكتور سليم حسن عالم المصريات شخصية الدورة، ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل وتحل النرويج ضيف الشرف.

وتشارك الهيئة العامة للكتاب في هذه الدورة بمجموعة كبيرة من العناوين التي صدرت طيلة الشهور الماضية من بينها مؤلفات وتراجم كل سليم حسن وطه حسين.