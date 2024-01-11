«الرعاية الصحية»: 123 منشأة طبية توفر خدمات مختلفة لمنتفعي التأمين الشامل

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا، لمتابعة آخر مستجدات التشغيل التجريبي وخطة عمل التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مدير فرع الهيئة في أسوان عبر تقنية الزووم.

جودة التخطيط الصحي

واطلع رئيس الهيئة إلى أن التخطيط الصحي لمحافظة أسوان، تتضمن توزيع المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في المحافظة، والبرامج الوظيفية للمستشفيات، والتخطيط الصحي لإجمالي الأسِرة، والتخطيط الصحي لأسِرة الرعاية المركزة، والتخطيط الصحي للحضانات، والتخطيط الصحي لماكينات الغسيل الكُلوى، والموقف الحالي للخدمات المساندة بمحافظة أسوان، وموقف التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وبنوك الدم، والمعامل بالمستشفيات، وخريطة الأمراض في المحافظة، ومعدل الترددات على التخصصات الطبية المختلفة، توزيع حزم الخدمات، إضافة إلى الاحتياجات الفعلية من الخدمات الصحية في المحافظة في الوقت الحالي والمتوقع بحلول عام 2030 وفقًا لمعدلات الزيادة السكانية المتوقعة.

ووجه بزيادة الخدمات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية من خلال عيادات تخصصية أو عيادات متنقلة أو التطبيب عن بُعد، ووجه أيضًا بتحديد البرامج الوظيفية النهائية للمستشفيات بما يضمن الاستغلال الأمثل لطاقتها الاستيعابية بكفاءة وجودة عالمية.

وأكد ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لأهالي أسوان وفقًا لمعايير الجودة العالمية تماشيًا مع رؤية الهيئة ودورها الاستراتيجي في منظومة التأمين الصحي الشامل ويؤكد على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص والجامعي والقوات المسلحة لضبط تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان ترتكز على 123 منشأة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة، تشمل 112 مركز ووحدة طب أسرة و11 مستشفى، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز 99 مركز ووحدة طب أسرة منهم حتى الآن.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من استلام 90 منشآة صحية 86 مركز ووحدة طب أسرة و4 مستشفيات، هي «أسوان التخصصي، النيل التخصصي، المسلة، الرمد» ونقل تبعيتها لفرع الهيئة في أسوان حتى الآن، مشيرًا إلى نجاح الاعتماد المبدئي لـ 12 وحدة طب أسرة، وفقًا لمعايير GAHAR القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات في 55 مركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة في أسوان، علاوة على تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة في 30 معمل بالمنشآت الصحية.

وأضاف أنه جرى تقديم أكثر من 250 ألف خدمة طبية وعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل منذ بداية التشغيل التجريبي للمنظومة في أسوان وحتى الآن.

ونوه إلى تسجيل ما يقرب من 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان بنسبة تعادل أكثر من 70% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بالمحافظة والبالغ عددهم 1,7 مليون نسمة.

ولفت السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية إطلاق مؤتمر عالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفرص الاستثمار في القطاع الصحي لزيادة ضخ الاستثمارات في هذا القطاع وتحقيق أهداف مصر 2030.