«الصحة» تكشف عن أعراض مرض خطير يسببه التدخين .. اذهب للطبيب فورا

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا، عممته على مديريات الشؤون الصحية، يؤكد أن التدخين سبب رئيسي للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، وهو عبارة عن تهيج مستمر في بطانة القصبات الهوائية، وقد يكون الالتهاب حادا أو مزمنا، والنوع الحاد هو الأكثر شيوعا.

أعراض التهاب الشعب الهوائية

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض التهاب الشعب الهوائية، الذي يبدأ على شكل سعال مصحوب بمخاط، وإفرازات يمكن أن يتغير لونها، مشيرا إلى أن أعراض الالتهاب، تتلاشى في الفترة من أسبوع إلى 10 أيام، دون آثار جانبية دائمة، وقد يستمر السعال إلى أسابيع.

تحذير من تناول أى دواء لاتهاب الشعب الهوائية

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين، من استخدام أي وصفات منتشرة، في حال الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، مضيفة إلى أن الطبيب هو المسؤول عن وصف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية، والتي تختلف من شخص إلى آخر، لذلك لابد من استشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن حملة «100 يوم صحة»، توفر الكشف والعلاج مجاني، دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية، لافتة إلى أن فروع الحملة توجد داخل كافة الوحدات الصحية في محافظات مصر، وتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء، ويمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة لمعرفة أقرب وحدة صحية، للاستفادة من حملة «100 يوم صحة».