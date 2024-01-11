وزيرة البيئة تناقش دراسة عن التعامل مع موجات الطقس الحارة وتلوث الهواء 

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع عدد من الخبراء لمناقشة المسودة المقترحة لدراسة موجات الطقس الحارة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.

وضع تصور حول طرق التعامل مع الموجات المناخية الحادة

أكّدت وزيرة البيئة أن الدراسة ستساعد على وضع تصور أمام صانعي القرار حول طرق التعامل مع الموجات المناخية الحادة، مع الاستفادة من تجربة التعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدراسة تناولت تحليل البيانات والمعلومات الخاصة حول الانبعاثات المؤدية لظاهرة السحابة السوداء وتأثيرها على جودة الهواء سواء من خلال حرق المخلفات الزراعية أو المخلفات الصلبة وانبعاثات وسائل النقل والأنشطة الصناعية.

توصيات مبدئية عن أسباب وأساليب الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة

كما استمعت وزيرة البيئة للتوصيات المبدئية للدراسة الخاصة بأسباب وأساليب الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، ومنها ضرورة أحكام الرقابة على الحرق المكشوف والانبعاثات الملوثة، مع تغليظ العقوبات الخاصة بها في القانون، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين واعلام المواطنين بمستويات جودة الهواء أولا بأول، والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه نظرا لأن مصر من الدول المعرضة لموجات الطقس الحارة، فقد تم دراسة وتحليل البيانات حولها خلال الفترة من 2005 إلى 2023 من حيث عدد الموجات وحدتها، وأوصت الدراسة بضرورة توفير آليات الإنذار المبكر للمواطنين والارشادات الخاصة بالمرضى وكبار السن والأطفال والسائحين حول التعامل السليم مع تلك الموجات، والتعاون مع القطاع الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها الصحية.

أكدت وزيرة البيئة أن الدراسة ستسهم في إعداد نظام إنذار صحي لموجات الطقس الحارة، مما يساعد على حماية المواطنين من آثارها الصحية.