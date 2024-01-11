هندسة معمارية تراعي البيئة.. غرفة للصيف وأخرى للشتاء بالمنزل الواحاتي

يتميز التراث الواحاتي في محافظة الوادي الجديد، بالعراقة والتميز، حيث يجسد حياة المواطن الواحاتي في مختلف فصول العام، ومن أبرز ما يميزه وجود غرفتين، إحداهما للصيف والأخرى للشتاء، وجرى تصميمهما بهذا الطراز المعماري الفريد من نوعه، لتلبية احتياجات السكان في كل فصل.

المنازل الواحاتية: هندسة معمارية ذكية

وقالت فوزية خلف الله من سكان قرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن منازل الواحات كانت تتميز بطرازها العريق وتصميمها الهندسي الذكي، حيث كان يتم بناء المنزل الواحاتي طابقين يخصص الأول للمخازن، والثاني لغرف النوم، وجرى تخصيص غرفة النوم في الطابق العلوي لفصل الصيف، وذلك لتصميمها الذي يسمح بدخول الهواء البارد، ومنع دخول أشعة الشمس المباشرة، كما تميزت المنازل الواحاتية بوجود العديد من النوافذ للتهوية.

«سبيل» أهل الواحات وكرم الضيافة

وأضاف إسلام محمود أحد أبناء القرية، أن أهالي الواحات قديما كانوا معروفين بالكرم والجود، حيث كانوا يخصصون صالات لإقامة المناسبات وحل النزاعات بين السكان، كما كانوا يستقبلون ضيوفهم في منازلهم، ويعدون الطعام لهم.

وأوضح أن المرأة الواحاتية، تعد الإفطار لزوجها وأطفالها كل يوم، قبل أن يذهب الزوج إلى عمله في الزراعة، والأطفال إلى المدرسة أو إلى مساعدة والدهم في العمل، كما كان لا غنى عن الزراعة في كل منزل واحاتي، وكان أمام كل منزل سبيل أو اثنين يرتوي منه المارة، وذلك رغبة من أهالي الواحات في الحصول على الأجر والثواب.