بعد قليل.. انطلاق أولى جلسات «العدل الدولية» بشأن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بانطلاق أولى جلسات محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بعد قليل.

وقالت جمانة هاشم، موفدة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إنَّ إسرائيل لا يمكن أن تتغافل أو تتراجع أمام المثول أمام محكمة العدل الدولية ليس لأنّها تخشى بأن يكون هناك قرار وينفذ هذا القرار، ولكنها تخشى من سمعتها، حيث سيظهر الوجه الحقيقي أمام المحكمة.

سقوط سردية دور الضحية لإسرائيل

وأضافت موفدة القاهرة الإخبارية، خلال رسالة على الهواء، أنَّ اليوم خلف أبواب هذه المحكمة فإن تاريخًا سوف يكتب بشكل أو بآخر، والحديث يدور حول سقوط سردية دور الضحية الذي كانت تروج له إسرائيل على مدى العقود الماضية، وكان يساعدها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

أمريكا تمارس ضغوطا على إسرائيل

ولفتت إلى أنَّ هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية مارست بعض الضغوط على إسرائيل للمثول أمام محكمة العدل الدولية، ولكن الخشية فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة والطلب العاجل بوقف العمليات العسكرية، وأن إسرائيل عليها بحضورها وامثالها لمحكمة العدل الدولية اعتراف ضمني لاختصاص المحكمة لذلك يجب عليها الالتزام بما ستقره.