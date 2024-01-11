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بدء أولى جلسات «العدل الدولية» للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (بث مباشر)

كتب:

هانى حسن - شريف سليمان
11:21 ص | الخميس 11 يناير 2024
جانب من الجلسة

جانب من الجلسة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بانطلاق أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وقال الدكتور منير نسيبة، أستاذ قانون دولي، إنّ ما سيجري اليوم أمام محكمة العدل الدولية هو المرحلة الأولى، حيث تستعرض جنوب أفريقيا جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتوضح مخالفة التزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية واستخدام لغة الإبادة في الحديث عن العمليات العسكرية، وتنفذ ذلك على الأرض من خلال القصف والتجويع والتعطيش.

وأضاف نسيبة، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «تستعرض جنوب أفريقيا قصف المستشفيات وتعطيلها ما تسبب في انتشار الأوبئة، كما تستعرض جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة من إبادة وتدمير البنية التحتية والمنازل، والتهجير القسري داخل قطاع غزة وهو جزء كبير من جريمة الإبادة الجماعية»، متوقعا أن تنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي كل الجرائم الموجهة إليها.

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بقلم هانى حسن - شريف سليمان