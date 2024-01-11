«الأجهزة الكهربائية» تزف بشرى للمواطنين: الأسعار ستنخفض قريبا

قال جورج زكريا، رئيس غرفة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إنّ الفترة الماضية شهدت العديد من الأحداث المهمة في قطاع الأجهزة الكهربائية، كان أبرزها افتتاح مصنعين جديدين في مصر، أحدهما الأكبر على مستوى الصين، والثاني الأكبر على مستوى الدول الأوروبية.

خفض أسعار الأجهزة في الأسواق

وأضاف زكريا لـ«الوطن»، أنّ المصنعين الجديدين يساعدان كثيرا في انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق، نظرا لأن تصنيعهما سيكون محليا، وسيتم ضخّ أولى منتجاتهم المصنعة محليا مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبدايات الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح أنّ المنتجات التي ستنتجها الشركتين كانت يتم استيرادها من دول الخارج، ما أدى إلى ارتفاع أسعارهم في السوق المحلي، غير أنّه مع اهتمام الدولة المصرية في الاتجاه للتصنيع المحلي، فسيحد ذلك من الارتفاع الذي شهدته تلك المنتجات.