«حماية المستهلك» بسوهاج: تشغيل الأجهزة الكهربائية خارج الشركة يلغي الضمان

أوضحت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بمحافظة سوهاج عبر خدمتها التوعوية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم عند شراء السلع المعمرة أو الغذائية عبر موقعها الإلكترونى تحت مسمى «خلي بالك»، ما بين معلومات عن الضمان والفواتير وخدمات ما بعد البيع، طريقة تشغيل الأجهزة الكهربائية بطريقة صحيحة تحافظ على الضمان.

طريقة تشغيل الأجهزة الكهربائية بالضمان

قالت سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن كثيرا من المواطنين يقوم بتشغيل الأجهزة الكهربائية عقب شرائها بنفسه، أو بواسطة فني خاص، وذلك يضيع حق المستهلك بالضمان الذي يصل إلى 10 سنوات ببعض السلع، وتصبح السلعة بلا ضمان تماما.

التشغيل الخاطئ يلغي الضمان

أوضحت عجاج أن بالتركيب الأجهزة الكهربائية داخل الضمان يتم عن طريق فني خاص بالشركة المنتجة، حتى يظل الضمان ساريا، وخلاف ذلك يسقط حق المستهلك بالضمان أو الاسترجاع للسلعة حيث إن الشركات المنتجة تفعل الضمان عندما يقوم الفني الخاص بها بالتشغيل ليبدأ سريان الضمان.

وأشارت إلى أنه عند التشغيل بطريقة بعيدة عن الشركة، يسقط الضمان حتى لو كان التركيب صحيحا تماما ولم يضر بالجهاز أو عمله.