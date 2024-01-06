توقعات بتراجع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال أسابيع.. الشعبة تكشف الأسباب

توقعت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، تراجعا كبيرا في أسعار الأجهزة مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، أي في أبريل المقبل، وفقا لما قاله جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«الوطن».

أسباب تراجع الأجهزة الكهربائية

وقال زكريا، إن السبب فى تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية المتوقع، يرجع إلى افتتاح أكبر مصنعين لإنتاج الأجهزة الكهربائية في مصر، الأول هو مصنع شركة هاير العالمية بمدينة العاشر من رمضان، والثاني مصنع شركة بيكو في المنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان أيضا.

أضاف أن الشركتين العالميتين ستقومان بتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية في مصانعها الخاصة، إذ أن منتجاتهما توجد في الأسواق المصرية بالفعل، لكنها مرفتعة الثمن بسبب الاستيراد، غير أن الشركتين حصلتا بالفعل على الرخصة الذهبية للتصنيع المحلي، لإنتاج أجهزة تحمل شعار «صنع في مصر» بأسعار تنافسية وبجودة عالمية.

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن إحدى تلك الشركات هي شركة «هاير»، وهي العاملة في الأجهزة الكهربائية، والأولى على مستوى دولة الصين، إذ يقع المجمع الصناعي الخاص بها على مساحة 200 ألف متر، وتقوم بتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها بتكلفة استثمارية بلغت 135 مليون دولار.

أوضح أنه مع افتتاح المصنعين الخاصين بالشركتين في مصر، فذلك سيؤثر كثيرا على سعر المنتجات في الأسواق، متوقعا أن يبدأ المصنعان في ضخ منتجاتهما في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الجاري، أي في الفترة ما بين أبريل وحتى يونيو 2024.