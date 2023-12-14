شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار أسعار السوق.. ووجود طلب كبير على الدفايات

ساهم انخفاض قيمة العملة في زيادة صادرات الأجهزة الكهربائية خلال العام الجاري 2023، بنسبة بلغت حوالي 17% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لما قاله أحمد هلال، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت دعما كبيرا للصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا من قبل.

«هلال»: أسعار الأجهزة الكهربائية مستقرة

وأضاف «هلال»، أن أسعار الأجهزة الكهربائية مستقرة في الأسواق حاليا، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الأجهزة الموسمية مثل الدفايات في الشتاء والتكيفات في الصيف، موضحًا أن هناك كميات كبيرة من الأجهزة جرى تخصيصها للتصدير، ذلك بسبب زيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية المصنعة في مصر.

وأوضح عضو شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أنه من أهم العوامل التي ساعدت على زيادة تصدير الأجهزة الكهربائية للخارج هو انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ أن تراجع قيمة العملة قد ساهم في زيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة الصادرات بشكل عام، وبات انضمام مصر رسميا لتحالف بريكس ساعد في فتح أسواق جديدة لمثل تلك الصناعة الواعدة.

«هلال»: الدولة تقدم دعما لقطاع صناعة الأجهزة الكهربائية

وأكد أنه من أهم أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع صناعة الأجهزة الكهربائية هو الدعم المادي، والدعم الإجرائي، والمتمثل في تيسير إجراءات إنشاء المصانع، بالإضافة إلى توفير التمويلات المادية وكذا كافة متطلبات البنية الأساسية.