مقدم «صباح الخير يا مصر»: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بغزة إبادة جماعية

قال الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنّ الكل بلا استثناء يتابع العدوان الغاشم على قطاع غزة، فالعدو الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وعمليات برية، وقصف لكل المؤسسات الصحية والمدنية وقطع تام لوسائل الاتصالات والإنترنت.

ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة إبادة جماعية

وأضاف الشاذلي، أنّ ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية تجاوز عدد ضحاياها 7300 شهيد بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لكن لا يزال هناك شهداء تحت الأنقاض وبعض الأشخاص المتغيبين، متابعًا: «هذه الجريمة تأتي وسط دعم من القوى الغربية التي منحت دولة الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه المجازر والجرائم في حق الفلسطينيين بقطاع غزة».

قصف غزة تجاوز حق الدفاع عن النفس

وأكد مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، أنّ ما تقوم به قوات الاحتلال ليس مجرد رد على عملية المقاومة لكنه تجاوز حق الدفاع عن النفس، وإعادة إنتاج للفكرة العنصرية التي قامت دولة الاحتلال عليها، وهي أرض بلا شعب لشعبٍ بلا أرض، حيث يريد الاحتلال إخلاء الأرض فتكون بلا شعب حتى يستوطن الإسرائيليون فيها وإقامة دولة يهودية خالصة وهذا لن يحدث أبدا.

وقالت الإعلامية جومانا ماهر، إنّ ما يحدث في قطاع غزة يعكس غياب كامل للضمير الإنساني الغربي الذي يدير ظهره لما يحدث من قتل وتشريد للأطفال والنساء والشيوخ، مشددةً على أن الدعم الحقيقي للقضية الفلسطينية ينطلق من الهدف الحقيقي والأهم وهو الحفاظ على القضية الفلسطينية ودعم صمود الفلسطنيين، والعمل المتواصل على التهدئة واحتواء التصعيد للانتقال إلى الهدف النهائي، وهو إقرار تسوية عادلة من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت أن هذه الجريمة الإنسانية ستظل تلاحق كل من ارتكبها أو دعمها أو صمت عنها، مشددةً على أن مجرد الصمت عما يحدث جريمة، متابعة كل ذلك مقابل موقف تاريخي آخر ومشرف للدولة المصرية والكتلة العربية حيث تستمر في الضغط لوضع الجميع أمام مسؤولياته بضرورة وقف هذا الصراع، وإنهاء الأزمة لعدم اتساع العنف في المنطقة بالكامل.