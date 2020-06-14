مصرع مأذون شرعي في حادث تصادم بسوهاج

لقي مأذون شرعي مصرعه إثر تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الزراعي الشرقي، أمام قرية أولاد الشيخ، أنتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة "السيد.ا.م" 58 عاما مأذون شرعي ويقيم بناحية الشيخ مرزوق دائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة "العارف.ح.ح" 37 عاما سائق ويقيم بناحية أولاد سالم قبلي دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمتوفى المذكور أمامه ولم يستطيع مفاداته فاصطدم به تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.