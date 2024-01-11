«التعليم»: تطوير المناهج الدراسية وتمهيد التكنولوجيا لذوي الاعاقة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ذوي الإعاقة لديهم رؤى حول العديد من الأمور، ولابد من تشجيعهم على الخروج بهذه الرؤى والعمل على تطبيقها، موضحا أن الأسرة هي السند الحقيقي لهم.

أولويات وزارة التربية والتعليم

وأوضح خلال احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة أن الوزارة لديها 3 أولويات، وهي: «الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة»، مشيرا إلى وجود 46 ألف طفل في المدارس المصرية من ذوي الإعاقة، و114 ألف طفل مدمج في وزارة التربية والتعليم، وأن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين ومقدمي الخدمة التعليمية بحيث يتمكنوا من التعامل مع ذوي الاعاقة بشكل سليم.

وأضاف أن المناهج الدراسية جرى تطويرها بحيث تصبح مناسبة لذوي الاعاقة، فضلا عن تمهيد البيئة التكنولوجية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هناك أوائل جمهورية من ذوي الإعاقة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تحرص على دعم أولياء الأمور بالتعامل مع ذوي الاعاقة، وأكد جاهزية الوزارة للتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في سبيل تمكينهم.

تقديم سبل الدعم لتمكين ذوي الإعاقة

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة عملت على استحداث طرق جديدة، لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وأن ذوي الهمم كانوا في أول الصفوف في المشهد الانتخابي، وكان لهم دور كبير في إنجاح هذه العملية الديمقراطية.

وأضاف خلال احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعهد بتقديم كل سبل الدعم لتمكين ذوي الإعاقة، من أجل المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية المقبلة.