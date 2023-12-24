«القومي للإعاقة» يوقع بروتوكولا لتمكين ذوي الهمم اقتصاديا

وقعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكولا للتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، بهدف التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم ليكونوا أشخاص منتجين في المجتمع، وذلك ضمن مبادرة كن منتجا التي تم إطلاقها لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا، ومنحهم فرصة للمساهمة في الاقتصاد القومي ورفع الإنتاجية لديهم وتحقيق دخلاً مناسبا لهم يساعدهم في إدارة الاستثمارات والمدخرات الخاصة بهم بهدف رفع مستوى معيشتهم وضمان حياة كريمة لهم وأسرهم عبر زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي.

وقع البروتوكول من جانب المجلس الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن جانب مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بحضور ممثلين عن وزارات الثقافة والعمل والاتصالات ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

رفع المستوى المعيشي لذوي الإعاقة

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص الإعاقة، أن مبادرة كن منتجا والبروتوكول الذي تم توقيعه من شأنه تفعيل الأدوار التي يقوم بها المجلس على كافة المستويات خاصة من الناحية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع المستوى المعيشي لهم من خلال تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجهت الدكتورة إيمان كريم، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر والمتواصل للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه دون الرئيس لم نكن لنصل ولو لجزء صغير من المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة وأن كافة الدول تحسدنا على وجود إرادة سياسية حكيمة داعمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وثمنت المشرف العام على المجلس الدور والتعاون القائم بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت في هذا الصدد على دور المجلس في العمل على نشر التوعية والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ونشر روح الاعتماد على النفس عندهم، مشيرة أن استراتيجية المجلس تعمل على زيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ونشر ثقافة التنمية المستدامة وإيجاد مشروعات للتدريب على سوق العمل وتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

في سياق متصل، شهدت الاحتفالية تكريم الداعمين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم الدكتور عبد الحميد كابش، الخبير في مجال الإعاقة، والمنتج هشام سليمان، سفير المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية سابقا، ونزيه رزق، من مؤسسة تكفيك نعمتي، ومحمد السناري، مباردة قادر، وأميرة الرافعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء، وشريفة مسعود، متخصص تأهيل ذوي الإعاقة البصرية، والدكتور محمد حلمي، الخبير الوطني في شئون الإعاقة والتأهيل.

تكريم عدد من النماذج الملهمة

كما شهد اليوم تكريم عدد من النماذج الملهمة من شباب الأشخاص ذوى الإعاقة ومناقشة أهم التحديات التى تواجههم فى ممارسة الحق فى العمل، وكان من بين هذه النماذج التي شاركت إسراء البابلي وهي طبيبة أسنان من ذوي الإعاقة السمعية، وإسراء إسماعيل، مصور فوتوغرافي كفيفة، وآية محمد كامل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي بطلة بوستر التوعية المصور بلغة الإشارة والذي تم إطلاقه خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وممثل المجلس عن الإعاقات السمعية، وشمل التكريم حسام حسن تمام، أحد المعينين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالبنك التجاري الدولي، وإنجي فريد من شركة ايفا لمستحضرات التجميل، وهالة عبد السلام، الخبير في التربية الخاصة.

وعلى هامش الاحتفالية، تم عقد مائدة مستديرة عن أهمية الدراما في توصيل معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الحق في العمل شارك فيها عدد من الفنانين والمتخصصين في القطاع الثقافي، وهم الفنانة رانيا فريد شوقي، والدكتورة سهير عبدالقادر، رئيس ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، والمنتج هشام سليمان، سفير المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية سابقا، والشاعر، عبدالله حسن، وإيمان النشرتي، مصممة الأزياء.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تم ترجمتها بلغة الإشارة للأشخاص من الصم وضعاف السمع وقدمت لغة الإشارة، فيروز الجوهري، مترجمة لغة الإشارة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.