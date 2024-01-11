حصاد «القومي للإعاقة» خلال 2023.. اتفاقيات دولية ومشاركة سياسية

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال احتفالية المجلس باليوم العالمي لذوي الإعاقة، إن كافة القطاعات في الدولة المصرية كانت حريصة على التعاون مع المجلس لتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع.

حقوق ذوي الإعاقة

وأضافت أنّ المجلس عمل على مدار سنوات طويلة، منذ بداية تشكيله، على التشبيك مع الجهات المختلفة في المجتمع لحماية حقوق ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2023، اهتم المجلس بتمثيل الدولة المصرية في العديد من الفاعليات والاحتفالات العالمية.

كما لفتت إلى أن المجلس استغل مؤتمر المناخ cop27 لعرض أثر وخطورة التغيرات المناخية على الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التقدم بمقترحات مشروعات خضراء تعود بالنفع على ذوي الإعاقة.

هذا إلى جانب مشاركة المجلس في عدد من الاتفاقيات الدولية والعربية، فضلا عن مشاركة المجلس في الحوار الوطني وتقديم عدد من التوصيات التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز، بالإضافة إلى توعية الأسر المصرية بالتعامل مع ذوي الإعاقة.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

ومن إنجازات المجلس خلال 2023، توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقيات في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات المختلفة، على الصعيدين المحلي والدولي، كما بذل المجلس جهود في تعليم وتعميم لغة الإشارة.

ولفتت إلى مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتعاون الكبير الذي صدر من العديد من المؤسسات والهيئات لتيسير مشاركتهم، مؤكدة أن هذه المشاركة تعتبر أبرز إنجازات لذوي الاعاقة خلال العام الماضي، الى جانب إطلاق العديد من المبادرات، والورش والندوات والحلقات النقاشية التي تعمل على دمج وتمكين وتثقيف ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن المجلس بذل العديد من الجهود خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024، لضمان سهولة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الاستحقاق الدستوري والإدلاء بصوتهم، لافتة إلى أن المجلس قام بإعداد غرفة مراقبة ومتابعة من أجل متابعة كافة مجريات العملية الانتخابية ومشاركة ذوي الهمم في الانتخابات، مؤكدة أن الغرفة كانت تعمل على مدار 24 خلال أيام الانتخاب الثلاثة.

جهود «القومي للإعاقة» في العملية الانتخابية

فضلا عن تصميم بوسترات إرشادية حول طريقة التصويت بلغة الاشارة في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تزويد اللجان باستمارات تصويت برايل في حال نفذها فجأة من اللجنة نتيجة زيادة أعداد المشاركين، وتوجهت بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على تعاونها المستمر خلال فترة الاقتراع.