لمواجهة «طوبة».. الغربية تشكل غرف عمليات وترفع درجة الاستعدادات القصوى

رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار التي متوقع تعرض لها مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتزامن مع بدء أيام شهر طوبة، وفقا للتقويم القطبي، وأعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد إلى موجة من الطقس السيء.

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيء الذي تتعرض له مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

تعليمات مشددة

موضحا انه أصدر تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء المدن والاحياء والمراكز والوحدات المحلية برفع حالة الطوارئ وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المحددة مسبقا في الأماكن التي بها تجمع مياه الأمطار في الميادين والشوارع للتعامل بشكل فوري مع مياه الأمطار ورفعها ما يسهل حركة المواطنين والسيارات.

تنسيق بين الجهات المعنية

وأوضح محافظ الغربية أن هناك تنسيقا مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع الطقس السيء، من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وأخرى فرعية بكل مدن ومراكز المحافظة لمتابعة أعمال التعامل مع سقوط الأمطار وحل المشاكل التي تحدث بشكل فوري.