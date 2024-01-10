مع بداية شهر طوبة.. اعرف طرق الوقاية من البرد الشديد والأمراض

مع حلول شهر طوبة، بدأت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس بارد واحتمالية سقوط أمطار، ويُعرف شهر طوبة بكونه واحدا من أكثر شهور العام برودة، وعادة ما تكثر خلال هذا الشهر الظواهر الجوية الشتوية والباردة، كالأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

الوقاية من البرد في شهر طوبة

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري مناعة، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك بعض الوصايا الطبية يجب على المواطن أن يتبعها خلال شهر طوبة، ليقي نفسه من برودة الطقس الشديدة، وكذا الحماية من الإصابة بالأمراض بقدر المستطاع.

وعن النصائح التي وجهتها للوقاية من برد شهر طوبة، قالت استشاري المناعة أنه لابد أن يحرص المواطن على ارتداء الملابس المناسبة التي تساعد على التدفئة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة لما لها من دور في التدفئة خلال الأجواء الباردة.

تناول الخضروات خلال شهر طوبة

كما لفتت استشاري المناعة إلى أنه في شهر طوبة ودرجات الحرارة المنخفضة، يغفل البعض عن شرب الكميات المناسبة والمطلوبة من السوائل، بالتالي لا بد من الاهتمام بشرب كمية سوائل منضبطة خلال أيام طوبة، للوقايا من أي مخاطر قد تصيب المواطن نتيجة نقص السوائل.

وأضافت عبد الوهاب، أن تناول الخضروات من الأمور المهمة خلال شهر طوبة، فعلى المواطن الحرص على الإكثار من تناول الخضروات لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات التي من شأنها المساهمة في تقوية جهاز المناعة للوقاية من الإصابة بالأمراض، وأوصت بالحرص على تناول الجزر، والسلطات، ومن المستحب الإكثار من «البقدونس» في السلطة الخضراء، لاحتواء على مواد مفيدة للجسم.