ممثل جنوب إفريقيا: هجمات إسرائيل على قطاع الصحة بغزة جعلت الحياة مستحيلة

قالت ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الهجمات الإسرائيلية على القطاع الصحي في غزة جعلت الحياة مستحيلة، إذ إن المصابين في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم، وأن الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة.

وأضافت، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل استخدمت أسلحة دمار شامل استهدفت المدنيين ودمرت منازل الفلسطينيين والبنية التحتية في قطاع غزة، وأن كل الأدلة التي ذكرناها أمام المحكمة تثبت توافر النية لدى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت أن ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل هذه المحكمة، وأن إسرائيل يتمت أعدادا كبيرة من الأطفال في قطاع غزة، ومنعت عبور العديد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأطلقت النار عليها.