مدبولي يزور شركة «يان جيانغ إيجيبت» المحدودة للمنتجات لمتابعة عمليات الإنتاج

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، شركة يان جيانغ إيجيبت المحدودة للمنتجات، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة تيدا للاستثمار، في إطار جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن "تيدا" تعد أحد أهم شركاء النجاح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تتخطى استثماراتها بالمنطقة نحو ملياري دولار، من خلال ما يقرب من 140 منشأة صناعية وخدمية.

وقام رئيس الوزراء بجولة بشركة يان جيانغ إيجيبت تفقد خلالها خط السحب المباشر للخامات، وكذا مراحله التي تشمل التغذية بالمواد الخام للأقمشة، والتمشيط، والفرن، والتبريد، والأوزان، والفحص، والتقطيع، والتعبئة، إضافة إلى تفقد المخزن ونماذج المنتجات النهائية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من جانغ ريكس، المدير العام للشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تمثل استثماراً صينياً، وتختص بنشاط إنتاج منتجات النظافة الصحية، وتصنيع أقمشة غير منسوجة من منتجات صناعية، وأفلام بولي إيثيلين، وملونات البلاستيك «ماستر باتش».

وأوضح المدير العام للشركة أن المشروع يقوم بإنتاج وبيع الخامات الأساسية لصناعات مستلزمات النظافة الصحية، من خلال إنتاج الأفلام البلاستيكية التي تستخدم في انتاج حفاضات الأطفال، وكذلك أفلام المناديل التي تستخدم في انتاج المناديل المبللة، كما أنه يقوم بالتصدير إلى عددٍ من الدول منها المملكة العربية السعودية، والتشيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وجنوب افريقيا، وتعد مزوداً رئيسياً لشركة بروكتر آند جامبل العالمية.

وأضاف جانغ ريكس أنّ المشروع يقام على مساحة نحو 132.118 ألف م2، بتكلفة استثمارية 18 مليون دولار، وقد بدأ الإنتاج الفعلي هذا العام، ويوفر فرص عمل مباشرة لنحو 160 عاملا مصريا، و15 صينيا، وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى حوالي 11280 طن أقمشة غير منسوجة من ألياف صناعية، و2500 طن أفلام بولي إيثيلين، و900 طن ملونات البلاستيك "ماستر باتش".

وأشار المدير العام للشركة إلى أن المشروع يضم في مراحله الحالية 3 خطوط انتاج، بينها خط لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة مجهز بأحدث خطوط الإنتاج بخبرات صينية، ومزود بنظام الكشف عن العيوب الأوتوماتيكي عالي الدقة، لمنتجات عالية الجودة، بالإضافة إلى دقة معالجة عالية وأداء مستقر، ويعمل بسرعة مميزة للإنتاج عالي السرعة، واستعرض تفاصيل العملية التصنيعية لعملية تصنيع الاقمشة غير المنسوجة وغيرها من المنتجات.