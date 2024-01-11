وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد يكرمان الفائزين بماراثون الدراجات الهوائية

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، والمقام على مساحة 284 فدانا، وذلك خلال زيارته للمحافظة، صباح اليو.

تشجيع الرياضات التراثية في نادي الهجن في الوادي الجديد

وأكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم رياضة الهجن وتشجيع الرياضات التراثية وتطوير مضامير السباق بالمحافظات، لافتًا إلى الإعداد لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة وإقامة مهرجان محلية ودولية مشيدًا بما تشهده المحافظة من طفرة على كافة الأصعدة.

في 6 اشهر انهاء نادي الهجن والفروسية في الوادي الجديد

ووجّه محافظ الوادي الجديد التقدير والشكر لوزارة الشباب على دعم إنشاء النادي في وقت قياسي حرصه على متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي للنادي وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، موضحًا أن النادي يضم منصات مشاهدة رئيسية و فرعية ومضمار للسباق بطول 5 كيلومترات وقرية تراثية على الطراز البيئي وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات ومستشفى بيطري.

كما كؤم صبحي والزملوط بتكريم الفائزين بماراثون الدراجات الهوائية الذي تم إطلاقه بمشاركة 200 شاب و فتاة، وذلك في إطار تشجيع ممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية ورفع مستوى اللياقة البدنية للشباب. كما أشادوا بأداء و عروض فريق الباتيناج والذي يُعد أحدث الرياضات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة.