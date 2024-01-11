مدبولي يتفقد مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية في السخنة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، زيارة إلى مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي «تيدا مصر» لتنمية المنطقة الاقتصادية، خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ الصناعات التكنولوجية تحظى بأهمية بالغة ضمن خطط الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين الصناعة، خاصة أنّ موقع المنطقة الاقتصادية يجعل منها مركزًا للتصدير للأسواق الأفريقية، إضافة إلى أنّ قطاع الصناعات الصغيرة يلقى اهتمامًا كبيرًا من الهيئة نظرًا لكونه قطاعًا صناعيًا واعدًا ويتسق مع السياسات الاقتصادية للدولة المصرية، ومبني على أحدث النظم التكنولوجية ومزود بأحدث أجهزة الاختبارات والجودة للوصول بالمنتج المصري إلى المستوى العالمي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس عبدالمنعم الخواجة، رئيس مصنع وادي السيليكون، الذي أوضح أنّ المشروع يعمل في نشاط إنتاج أجهزة الموبايل والإكسسوارات الخاصة به، ويضم 5 خطوط إنتاج، منها 3 للتجميع وخط للتغليف، لافتًا إلى أنّ الطاقة الإنتاجية السنوية تصل إلى 150 ألف قطعة لـ3 خطوط.

وأوضح رئيس المصنع أنّ حجم الاستثمارات بالمشروع يزيد على 25 مليون جنيه، ويصل حجم العمالة إلى 80 عاملا مع وجود خطط لزيادة ذلك العدد كي يصل إلى 150 عاملًا.

كما تفقد رئيس الوزراء عددًا من مكونات المصنع الذي يُقام على مساحة 1350 مترا مربعا ومراحل التصنيع به، وشملت الجولة خط إنتاج السماعات اللاسلكية، وخط إنتاج الموبايلات، وخط إنتاج الساعات الديجيتال، فضلًا عن تفقُد نماذج للمنتجات النهائية.

ويعد مصنع وادي السيلكون أول مصنع متخصص بمصر في تصنيع اكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء، من الساعات الذكية وسماعات البلوتوث بجميع أنواعها، من خلال تشغيل 3 خطوط إنتاج لهذه الاكسسوارات.

في السياق ذاته، لفت المهندس عبدالمنعم الخواجة إلى أنّ مصنع وادي السيليكون ينتج الاكسسوارات الخاصة بشركة «جي تايد» الصينية وinfinix وoarimo وintel، وكذلك منتجات العلامة التجارية uniTronic الخاصة بشركة «يوني جروب» المالكة للمصنع.

وفي ختام تفقده للمصنع، ناقش رئيس مجلس الوزراء مع مسؤولي المُطور الصناعي «تيدا» مسألة الجودة للمنتجات؛ لضمان تحقيقها ميزة تنافسية مع المنتجات العالمية المثيلة، وأكّد رئيس المصنع أنّه يتم الاعتماد بالفعل على أفضل الأجهزة لزيادة الجودة.