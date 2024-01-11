متحف «تل بسطا» بالشرقية ينظم معرضا عن التقويم الميلادي في مصر القديمة

افتتح متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية معرضا أثريا مؤقتا بعنوان «وب رنبت»، يلقي الضوء على التقويم الميلادي في مصر القديمة والزراعة، وأهم الآلهة التي ارتبطت بأعياد رأس السنة الميلادية، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وقال إبراهيم حمدي، مدير عام متحف تل بسطا، إن المعرض يسلط الضوء على بداية السنة الميلادية الجديدة في مصر القديمة، والتي ارتبطت بالتقويم الزراعي، والعديد من المناسبات مثل عيد رأس السنة المصرية المعروف بعيد «وبت رنبت»، بالإضافة إلى الإله أوزيريس والإلهة إيزيس، وهما من أشهر الآلهة التي ارتبطت بفيضان النيل والزراعة والتي تجسد قوى البعث والخصوبة والموت بمصر القديمة.

4 تماثيل من البرونز

وأشار إلى أن المعرض يضم 4 تماثيل من البرونز، من بينهما تمثالين للمعبود أوزيريس من العصر المتأخر، وتمثالين للمعبودة إيزيس من عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر، موضحا أن تمثالي المعبود أوزيريس يصوران المعبود بشكل آدمي وعلى رأسه التاج الأوزيري، ممسكا بيديه الصولجان والمذبة، أما تمثالي المعبودة إيزيس، يصور أحدهما المعبودة في هيئة امرأة متوجه بقرص الشمس بين قرنين بقرة، وهي ربة القمر لذلك ارتبطت بالأعياد الزراعية حيث تبدأ أول الأعياد مع مجيء الفيضان الذي نتج عن دموعها على زوجها أوزيريس حسب المعتقد المصري القديم. ويصور التمثال الأخر المعبودة وهي ترضع الطفل حورس من العصر المتأخر.

المحاضرات العلمية عن التقويم الميلادي والزراعة

وأضاف أنه على هامش المعرض ينظم المتحف سلسلة من المحاضرات العلمية عن التقويم الميلادي والزراعة في مصر القديمة، وأهم الآلهة التي ارتبطت بأعياد رأس السنة الميلادية.