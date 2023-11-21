متحف تل بسطا يعرض نماذج للعبة «السنت».. لعبها الفراعنة وتشبه الشطرنج

قالت ناهد مصطفى، أمينة متحف تل بسطا بالشرقية، إنّه بمناسبة المعرض الأثري المؤقت المقام بالمتحف خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر الجاري، والذي يعرض خلاله نموذج من لعبة السنت، فإنّ المتحف من خلال أيقونة للآثر حكاية، يلقي الضوء على تلك اللعبة.

وأضافت «مصطفى»، في بيانٍ لمتحف تل بسطا، أنّ السنت لعبة مصرية قديمة تشبه لعبة الشطرنج إلى حدٍ كبير، حيث تتكون من 30 مربعًا من 3 صفوف، يضم كل صف 10 مربعات، ومربعاته فيها رموز هيروغليفية صُنعت من العاج، لافتة إلى أنّ تلك اللعبة من الألعاب المفضلة للملوك والملكات في مصر القديمة.

نماذج لعبة السنت

وأشارت إلى أنّ لعبة السنت لها معني ديني ورمزي، حيث تم تمثيلها على جدران المقابر ووضعها ضمن الأثاث الجنائزي، وهي رمز إلى انتصار الخير على الشر، موضحا أن كلمة «سينيت/ سنت» تعني (العبور) والمقصود بها عبور الروح إلى العالم الآخر، واللعبة تسير وفق رموز دينية مُحكمة وهي ترمز إلى الصراع بين الخصمين للفوز والوصول بسلام.

وأوضحت أنّ هناك أكثر من نموذج للعبة على مر العصور، ومن أشهرها النموذج المنقوش في مقبرة نفرتاري و4 نماذج من مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون، ونموذج في مقبرة تيا، وآخر للملك أمنحتب الثالث.