مشهد كروس أثار الجدل.. مفاجأة في رفض نجم ريال مدريد الاحتفال مع فريقه

في مشهد أثار كثير من التعاطف، وقف توني كروس وحيدا داخل الملعب أثناء احتفال فريقه بتسجيل الهدف الخامس، في شباك أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، لكن في الحقيقة الأمر لم يكن مؤثرا كما اعتقد البعض، الذين ظنوا أنه كان منبوذا من زملائه، فبالنظر إلى قوانين لعبة كرة القدم سيجدون الإجابة عن سبب وقوفه في منتصف الملعب وحيدا.

سر انتظار توني كروس دخل الملعب وعدم الاحتفال

في قانون كرة القدم، لا بد أن يوجد لاعب داخل الملعب أثناء احتفال فريقه بتسجيل أي أهداف، من أجل منع الفريق الخصم من استئناف اللعب، واستغلال عدم وجود أي من لاعبي الفريق المتقدم داخل الملعب، ما بدوره قد يمنحه فرصة التسجيل بسهولة.

ينص قانون كرة القدم على عدم السماح باستئناف اللعب أثناء احتفال أي من الفريقين بتسجيل هدفًا، حال وجود لاعب داخل الملعب لاعب من الفريق المسجل للهدف، وعدم ذهابه للاحتفال مع زملائه، وهو ما فعله توني كروس، الذي يملك خبرة استثنائية في ملاعب كرة القدم، ما جعلته يؤمن فريقه ريال مدريد، ويحافظ علي تقدمه بـ5 أهداف.

تفاصيل الإجابة في قانون كرة القدم

وهناك أيضا سبب آخر يجعل الفريق المتقدم يترك أحد عناصره أو أكثر داخل الملعب أثناء الاحتفال، وهو الرغبة في الحفاظ على ميزة عددية في حالة عودة الخصم للهجوم سريعًا بعد الهدف.

ففي حالة خروج جميع لاعبي الفريق من الملعب للاحتفال، يمكن لحكم المباراة أن يستأنف اللعب بضربة حرة مباشرة، للفريق الذي مني مرماه بهدف، وسيحاسب الهدف بشكل طبيعي، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يقره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهناك أيضا حالات أخرى مثل الإصابة وظروف خاصة مثل التحدث مع الحكم وغيرها.