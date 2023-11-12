ريال مدريد مهدد بالحرمان من المشاركة في دوري الأبطال.. ما علاقة بيريز؟

لا تزال نيران الحرب مشتعلة بين ريال مدريد ممثلًا في رئيسه فلورنتينو بيريز، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في ظل إصرار رئيس الملكي على إقامة دوري السوبر ليج، متحديًا جميع المؤسسات الرسمية التي وقفت أمام تلك الفكرة.. فهل تتحقق؟

رئيس ريال مدريد يتحدى «يويفا» من أجل السوبر الأوروبي

في عام 2022، عارض منظمو دوري السوبر الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA»، التي تمنع الأندية من الانضمام إلى بطولات أخرى دون إذن.

وفي ديسمبر من العام ذاته، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح الاتحاد الأوروبي، قائلة إنّ قواعده كانت قانونية، ورغم ذلك فإنّه لا يزال من الممكن إلغاء هذا الحكم، إذ إنّ من المقرر إصدار الحكم النهائي الملزم في ديسمبر 2023، وهو الأمل الذي يتمسك به بيريز رئيس ريال مدريد.

ما دوري السوبر ليج الذي أشعل أزمة بين ريال مدريد والاتحاد الأوروبي؟

في عام 2021، أعلن 12 ناديًا أوروبيًا من الدوري الإنجليزي الممتاز والإسباني والإيطالي عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي «السوبر ليج»، وهي بطولة كرة قدم جديدة من المفترض أن تضم أندية الصفوة في أوروبا.

كان الدوري المقترح سيضم 20 ناديًا، 15 منها مؤهلة تلقائيًا، وخمسة أخرى تتأهل بناء على أدائها في البطولات المحلية، لكن سرعان ما أثر الإعلان عن البطولة المقترحة موجة من الانتقادات، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» والاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» ومشجعي كرة القدم، وعارضت الجهات المذكورة سلفًا وبعض الأندية إقامة دوري السوبر الأوروبي لأسباب عدة.

يخشى الاتحاد الأوروبي وبعض الأندية، من أن تسود اللا مساواة في كرة القدم الأوروبية، باعتباره سيضمن تعزيز إدرار الأموال والمكاسب المادية للأندية التي تملك ثروات كبيرة، بينما ستواصل الأندية الصغيرة المعاناة.

من بين الأسباب التي تشعر «يويفا» بالقلق حيال إقامة دوري السوبر الأوروبي، التقليل من أهمية الدوريات المحلية، حيث ستفقد الأندية الكبرى الحافز للتنافس على الألقاب المحلية، ما قد يضر بفكرة كرة القدم الشاملة، حيث سيقلص عدد الأندية التي يمكنها المشاركة في مسابقات أوروبية.

في غضون أيام قليلة من الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي، بدأت الأندية التي أعلنت الموافقة في التراجع عن مشاركتها، إذ أعلنت 6 أندية، من بين الأندية الـ12 المؤسسة عن انسحابها من دوري السوبر الأوروبي، في 20 أبريل 2021.

وفي 21 أبريل 2021، أعلنت جميع الأندية المؤسسة الأخرى عن انسحابها أيضًا، بينما يظل فلورنتينو بيريز مؤسس البطولة وصاحب الفكرة الوحيد الذي يتمسك بإقامتها ليدخل في سلسلة من الأزمات التي لا تنتهي مع الاتحاد الأوروبي، ويصبح عرضة وناديه لقائمة طويلة من العقوبات حال تنفيذ تلك الفكرة.

مشروع دوري السوبر الأوروبي

وحتى الآن ألغي مشروع دوري السوبر الأوروبي قبل انطلاق أي مباريات رسمية؛ بسبب المعارضة القوية من قبل جماهير بعض الأندية والاتحادات الوطنية، ولكن في حالة تنظيمه، من المحتمل أن تكون الأندية مهدد بعقوبات مغلظة.

قائمة العقوبات المحتملة من قبل الاتحادات الوطنية والقارية، قد تضم فرض عقوبات مغلظة على الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وقد تشمل غرامات مالية، الحرمان من المشاركة في البطولات المحلية أو القارية، أو حتى الإيقافات لفترات زمنية محددة، بحسب تقرير صنعته شبكة «bleacherreport».

الأمر لم يتوقف عند الغرامات المالية والإيقاف، بل قد تطبق عقوبات اقتصادية أيضًا، وذلك حال قررت هيئات التلفزيون والشركات الراعية فرض عقوبات تجارية على الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، قد تشمل قطع العقود الراعية، ما بدوره سيضر بالإيرادات ويخفض القيمة التجارية للأندية المشاركة.