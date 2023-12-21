تحت شعار «ألف حلم ألف بنت».. فتيات جنوب سيناء يتألقن في خماسي كرة القدم

قال محمد فتحي توفيق، وكيل وزاره الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن فريق المراكز الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم انطلق إلى القاهرة للمشاركة في اللقاء الختامي للفتيات في ختام النسخة السابعة من البطولة تحت شعار «ألف حلم ألف بنت».

وأكد وكيل الوزارة أن هذا المشروع من أبرز الأحداث الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة والتي تؤكد دور المرأة في مجال الرياضة وتشجيع المشاركة النشطة للفتيات في كرة القدم، وتجاوبت الفرق المشاركة بشكل كبير مع البطولة التي تعكس التزام مجتمعنا بتعزيز المساواة وتمكين المرأة في جميع المجالات.

كما أوضح أحمد مسعد وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء "ان الفريق حقق نتائج قوية منذ وصولة حيث فاز فريق جنوب سيناء على فريق سوهاج بنتيجة 3/ صفر

كما تعادل الفريق مع أسوان 0/0 وفي أخر لقاءات اليوم فاز الفريق علي محافظة الشرقية 2/0 بعد إنسحاب فريق الشرقية .

الجدير بالذكر أن اللقاء الختامي للفتيات سيشهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة، حيث ستقدم اللاعبات كل ما لديهن لتحقيق الإنتصار والتتويج باللقب النهائي.

تنفذ فاعليات النسخة السابعة من البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه أحمد مسعد وكيل المديرية .