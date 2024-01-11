بينهم فرنسي من أصل مصري.. معلومات عن قضاة محكمة العدل الدولية

يتجمعون على منصة واحدة، يستمعون لمرافعة ممثلي دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة الإبادة الجماعية لسكان غزة، تتجه إليهم أنظار العالم أجمع لتكون تلك القضية شاهدة على أبشع الجرائم في حق الإنسانية، هم قضاة محكمة العدل الدولية الواقعة في لاهاي، الذين يتساءل البعض عن هويتهم.

من هم قضاة محكمة العدل الدولية؟

وفق «القاهرة الإخبارية»، فإن هيئة محكمة العدل الدولية، تتكون من 15 قاضيا دوليا من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى قاضٍ خاص عن كل طرف متنازع، قاض عن جنوب أفريقيا وآخر عن إسرائيل، ونقدم أبرز المعلومات عن قضاة محكمة العدل الدولية.

- القاضية جوان دوناهيو

تترأس القاضية الأمريكية جوان دوناهيو، محكمة العدل الدولية في قضية إسرائيل منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تتقاعد عن منصبها في فبراير 2024، وعملت سابقا نائبة للمستشار القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية ومستشارة لإدارتي كلينتون وأوباما في قضايا القانون الدولي.

- القاضي كيريل جيفورجيان

نائب رئيسة المحكمة هو القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، انضم إلى هيئتها في 2015 ويشغل منصبه الحالي منذ فبراير 2021، وعمل مستشارا قانونيا بوزارة خارجية روسيا وسفيرا لدى هولندا، كما مثَل بلاده في عدد من القضايا أمام محكمة العدل الدولية.

- القاضي روني أبراهام

القاضي روني أبراهام ولد في مدينة الإسكندرية، لكنه فرنسي ويعيش في فرنسا، هو أستاذ للقانون الدولي ويدير القسم القانوني في وزارة الخارجية الفرنسية، عمل قاضيا منذ 2005 وكان رئيس المحكمة بين 2015 و2018.

- القاضي محمد بنونة

المغربي محمد بنونة يشغل منصب قاض منذ 2006 وانتهاء ولايته متوقع في فبراير 2024. شغل سابقًا منصب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة.

- القاضي عبد القوي أحمد يوسف

القاضي عبد القوي أحمد يوسف من الصومال عمل قاضيا منذ 2009، وكان رئيس المحكمة بين 2018 و2021، وشغل سابقا منصب مستشار قانوني في اليونسكو.

- القاضي نواف سلام

القاضي نواف سلام، من لبنان، عمل سابقا محاميًا خاصًا في الولايات المتحدة، وعين قاضيا في المحكمة عام 2018 ونهاية ولايته المتوقعة عام 2027.

- القاضي بيتر تومكا

القاضي بيتر تومكا من سلوفاكيا، عمل مستشارا قانونيا لوزارة الخارجية السلوفاكية، وسفيرا لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة، وعمل في المحكمة منذ عام 2003 وشغل رئاسة المحكمة من 2012 إلى 2015.

- القاضية شو هينجين

القاضية شو هينجين من الصين، كانت رئيسة الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الصينية وعملت سفيرة للصين لدى لاهاي، عملت في المحكمة منذ عام 2010 ومن المتوقع أن تستمر في المنصب حتى عام 2030.

- القاضية جوليا سابوتيندا

القاضية جوليا سابوتيندا من أوغندا، عملت في وزارة العدل الأوغندية وشغلت منصب قاضية في المحكمة العليا في البلاد، كما تعمل في محكمة العدل الدولية منذ عام 2012، ومن المتوقع أن تستمر في المنصب حتى عام 2030.

- القاضية هيلاري تشارلزوورث

القاضية هيلاري تشارلزوورث من أستراليا، تم تعيينها في المحكمة عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في المنصب حتى عام 2033.

- القاضي يوجي إيواساوا

القاضي يوجي إيواساوا من اليابان، في المحكمة منذ عام 2018 ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2030.

- القاضي ديلفير بانداري

القاضي ديلفير بانداري من الهند، شغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا في الهند، وفي 2015 جاء إلى إسرائيل مع القاضيين تومكا وجيبورجيان، وترأس الثلاثة محاكمة فضائية دولية، كجزء من اتفاقية الفضاء العالمية التي عقِدَت في إسرائيل، ويعمل في المحكمة منذ عام 2012 ومن المتوقع أن ينتهي ولايته في عام 2027.

- القاضي ليوناردو نيمير كالديرا برانت

القاضي ليوناردو نيمير كالديرا برانت من البرازيل، هو شاب أكاديمي، عيِن في المحكمة عام 2022 بدلاً من قاضٍ توفي أثناء خدمته.

- القاضي جورج نولتي

القاضي جورج نولتي من ألمانيا، أكاديمي يدرس حق الدفاع عن النفس وهو عضو سابق في لجنة القانون الدولي، ويعمل في المحكمة منذ 2021، متوقع انتهاء ولايته في 2030.

- القاضي باتريك ليبتون روبنسون

القاضي باتريك ليبتون روبنسون من جامايكا، عمل في عدد من المناصب القانونية بحكومة بلاده، ويعمل في المحكمة منذ 2015، متوقع تقاعده في فبراير 2024.