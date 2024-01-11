ماذا يحدث في جلسة محكمة العدل الدولية حول اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية

بدأت أعلى محكمة أممية مناقشة دعوى رفعتها جنوب فريقيا ضد إسرائيل، منذ قليل، لاتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة، وفقا لـ«سكاي نيوز».

ومن المقرر أن تتناول جلسات الاستماع مطالب دولة جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وأن تلزم محكمة العدل الدولية إسرائيل بتعليق العمليات العسكرية في غزة خلال في حيثيات القضية، في وقت تدرك فيه إسرائيل أن حيثيات القضية قد تتخذ أعواما.

أبرز المعلومات عن جلسة محكمة العدل الدولية

1- يصفها الإعلام العالمي بأنها قضية القرن أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لـBBC.

2- تناقش القضية على مدار يومي 11 و12 يناير.

3- يحضر فيها محامون يمثلون جنوب أفريقيا وآخرون يمثلون إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

4- تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

5- رفعت القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر 2023.

6- تدحض إسرائل كل التهم الموجهة لها.

7- قدمت جنوب أفريقيا ملفا قانونيا من 84 صفحة.

8- تثبت جنوب أفريقيا في الملف أن إسرائيل ترتكب جرائم تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير من الفلسطينيين في غزة.

9- يتضمن الملف إشارات إلى أن الجرائم تشمل قتل الفلسطينيين، وتعمُّد خلق ظروف تهدف إلى "تحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة، والتسبُّب بضرر جسدي ونفسي خطير

10- يتضمن الملف تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تعّبر عن نية بالإبادة.

تصريحات عشية الجلسة

وقال سيريل رامابوسا، رئيس جنوب أفريقيا: «معارضة جنوب أفريقيا للمذبحة التي يشهدها أهل غزة دفعتهم إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بصفتة أن شعب جنوب أفريقيا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ».