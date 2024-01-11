ممثل جنوب أفريقيا لـ«العدل الدولية»: نمتلك أدلة تكشف بشاعة جرائم إسرائيل في غزة

قال عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، إنّ ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد نزاع، بل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، متابعا: «المجتمع الدولي فشل في حماية الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، والمدنيون في غزة محميون بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية».

وأضاف خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، في الجلسة المخصصة لنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، والمُذاعة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يستحق الحماية من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث عملت إسرائيل على تهجير 85% من الشعب الفلسطيني في غزة ونقلهم إلى مناطق ضيقة يتعرضون فيها للقتل والقصف.

وطالب بحماية حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل عاجل، فالأدلة التي قدّمتها بريتوريا أمام المحكمة تؤكد أنّ أفعال إسرائيل تمثل إبادة جماعية.

وتابع أنّ الوضع في غزة غير مسبوق وحقوق الفلسطينيين يجب حمايتها، والحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة يجري انتهاكها، وأنّ 13 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي عبرت عن دعمها للقضية المرفوعة، ما يؤكد ضرورة اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة، ويجب أن تقوم الدول بواجبها في منع الإبادة تجاه الفلسطينيين والدول الأطراف في الاتفاقية المرتبطة بذلك.