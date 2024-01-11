جنوب إفريقيا تحصل على تعويضات حال إدانة إسرائيل من «العدل الدولية».. ما القصة؟

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، عن مفاجأة جديدة بشأن القرار الذي قد يصدر عن محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهمها فيها بانتهاك بنود اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح اليوم، الاستماع إلى مرافعة دولة جنوب إفريقيا كدولة الادعاء ويستمر ذلك حتى غدٍ الجمعة، على أن تسمع لمرافعة إسرائيل يومي السبت والأحد المقبلين باعتبارها الدولة المُتهمة بارتكاب الإبادة الجماعية.

مصير أموال التعويضات

وقال الدكتور أيمن سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الإدانة أو التبرئة لإسرائيل بطبيعة الحال من قِبل محكمة العدل الدولية لن تكون الآن بالمرة، ولكن بعد سنوات سيكون هناك حكما نهائيا، وليس بالضرورة أن تلفظ حرفيًا لفظ الإدانة، وإنّما يكفي أن تقول إن إسرائيل ارتكبت أفعال وأنماط الإبادة الجماعية، أو امتنعت عن التدخل لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح خبير القانون الدولي أنه في حال ثبوت قيام إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، فإنّ المحكمة ستقضي بتعويضات لصالح دولة جنوب إفريقيا، علمًا بأنّه في ذات الوقت لا تحدد المحكمة قيمة التعويضات المفروضة على الدولة المّدعى عليها وهي إسرائيل.

ولفت إلى أنّ جنوب إفريقيا بدورها سترسل أموال التعويضيات إلى دولة فلسطين وليس الفلسطينيين مباشرة، على أن تقوم السلطة الفلسطينية بإيصال هذه الأموال إلى الفلسطينيين الذين ثبت ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق ذويهم، مؤكدًا أنّه يجب على إسرائيل أن تنفذ كل الأوامر العاجلة المستعجلة للمحكمة لأنّها إلزامية، وأيضاً الحكم القضائي النهائي البات غير القابل للطعن.

موقف إسرائيل

وقال «سلامة» إن إسرائيل سترفض لا محالة ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية، ولكن هنا يمكن لجنوب إفريقيا ويمكن للمحكمة أيضاً التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، والأخير بدوره سيقوم بإصدار التوصية اللازمة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.