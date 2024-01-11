متحف آثار كفر الشيخ يستقبل 85 طفلا للتعرف على الحضارة المصرية.. اعرف تاريخ بلدك

استقبل متحف آثار مدينة كفر الشيخ اليوم الخميس، عددا من الزيارات للأطفال لأكثر من 85 طفلاً وطفلة، ضمن المبادرات المعرفية التي ينظمها المتحف للتعرف على حضارة الأجداد، الخالدة إلى يومنا هذا.

عيش التجربة بزيارة متحف آثار كفر الشيخ

بينما نشرت الصفحة الرسمية لمتحف آثار مدينة كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الخميس، أن قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ، قد أقام فعالية تحت عنوان «عيش التجربة»، حيث قام الأطفال الزوار بمعايشة تجربة لمس البطاقات الشارحة المكتوبة بطريقة برايل، والقطع الأثرية دون رؤيتها عن طريق وضع «ضمادة»، حيث قاموا بوصف القطع ثم بعد ذلك أزالوا «الضمادة»، وقاموا برؤية القطع الأثرية الأثرية.

الاستفادة من عيش التجربة

كما أشاد الأطفال المشاركين ضمن فعاليات «عيش التجربة»، التي نظمها متحف آثار كفر الشيخ، عن بالغ سعادتهم، معربين عن الاستفادة الكبيرة للتعرف على الحضارة الفرعونية، والشرح بطريقة برايل.

يذكر أن متحف آثار مدينة كفر الشيخ، يستقبل المئات من الأطفال على مدار الأسبوع، وذلك للتعرف على أهم القطع الأثرية بالمتحف، بهدف التعرف على آثار الأجداد، وكذلك يستقبل المتحف طلاب من كليات الآثار للتعلم العملي على حضارة الفراعنة داخل المتحف.