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مدبولي: الشباب المصري يعمل برواتب لائقة جدا في مصانع «اقتصادية القناة»

كتب:

يارا أشرف
02:49 م | الخميس 11 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ زيارته إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شملت زيارة مصانع منسوجات ومصانع فايبر جلاس وعزل البحيرات والترع والمصارف والآبار.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في نهاية جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: «زورنا مصنعا مهما لإنشاء وتجهيز منتجات الإضاءة من كشافات الشوارع والحدائق والمنشآت، وكل هذه المصانع تخدم مشروعات حياة كريمة وتصدر للخارج.

وتابع رئيس الوزراء: «أهم شي في الزيارة وجود استثمارات أجنبية كبيرة من دول كثيرة كالصين وتركيا وأوروبا، والأهم أنّها استثمارات مشتركة مع مصر، وكل العاملين في هذه المصانع شباب مصري من كل التخصصات وخريجي الجامعات والمدارس المتوسطة والمعاهد الفنية وبرواتب لائقة جدا وخدمات على أعلى مستوى».

 

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