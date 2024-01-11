متحف الحضارة يعيد إحياء التراث المصري الأصيل في فعالية «أنتيكا»

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية، غدا الجمعة فعالية بعنوان «أنتيكا»، بهدف إلقاء الضوء على التراث المادي المصري الأصيل، والذي يتمثل في المقتنيات والأدوات التي كان يستخدمها المصريون في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى غيرها من التحف الفنية ذات القيمة التراثية.

معرض للمقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة

وستتضمن الفعالية مجموعة حية من الورش والمعارض المختلفة، منها معرض للمقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة التي كانت من أهم محتويات البيوت المصرية قديماً، مثل الجرامافون والراديو والتليفون ووحدات الإضاءة وغيرها من التحف القيمة، بمشاركة مجموعة من هواة جمع التحف والمقتنيات التراثية.

كما ستشهد الفعالية أيضا ورشة حية تفاعلية للنحت على خامات غير تقليدية وتصميم أشكال فنية تحاكي التراث المصري، مع عرض تعريفي لأشكال وأنواع العملات المصرية القديمة والطوابع، إضافة إلى ورشة حية أخرى عن حرفة صياغة النحاس «آركت النحاس» وعرض قطع منفذة بهذا الفن.

ورشة تفاعلية لـ الحكي التراثي عن الأمثال الشعبية

وحرص المتحف على أن تضم الفعالية أيضا ورشة تفاعلية لـ الحكي التراثي عن الأمثال الشعبية وما تحمله من قيم أخلاقية وتعليمات ترسخت في أذهان المصريين قديماً وحتى الآن، مع عرض لمجموعة من الصور والصحف القديمة والإعلانات المصرية القديمة وصور المستشرقين التي وثقت الحياة الاجتماعية بالقاهرة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص المتحف القومي للحضارة المصرية على الحفاظ على التراث المصري الأصيل وتعريف الأجيال الجديدة به، وتعزيز الهوية الوطنية.