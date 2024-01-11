أماكن مبادرة «صحة المرأة» في محافظة الدقهلية.. 457 وحدة

أعلنت وزارة الصحة عن تحديد أماكن مبادرة صحة المرأة الرئاسية في محافظة الدقهلية، من أجل تسهيل الأمور على السيدات للكشف على صحتهم والاطمئنان في مختلف مراكز المحافظة في نحو 457 مركز

رابط أماكن مبادرة صحة المرأة بالدقهلية

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يوجد رابط محدد من أجل معرفة اقرب مكان يمكن التوجه إليه والكشف ضمن المبادرة في محافظة الدقهلية من هنا، إذ يجري الدخول الي الرابط وعمل الآتي:

- الدخول إلى الرابط

- إدخال محافظة الدقهلية

- إدخال أقرب مركز وإدارة صحية تابعة للسيدة.

- الضغط على استعلام

- تظهر أقرب وحدة صحية للكشف ضمن المبادرة.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية تستهدف المبادرة السيدات فوق سن 18 سنة من خلال عمل الآتي:

- توفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض غير السارية

- قياس الضغط والسكر والوزن والطول

- في جو من السرية والخصوصية مع السيدة عمل الاستبيان وهو 28 سؤالا يشمل بيانات اجتماعية وصحية

- جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدوري وتعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر لمتابعة الحالة الصحية للثدي.

وجاءت أماكن الوحدات الصحية للمبادرة في المحافظة كالآتي:

- مركز طلخا

- مركز السنبلاوين

- مركز ميت غمر

- مركز جمصة

- مركز ميت سلسيل

- مركز المطرية

- مركز أجا

- مركز دكرنس

- مركز المنصورة

- مركز محلة دمنة

- مركز ميت دمسيس

- مركز الجمالية

- مركز شربين

- مركز بني عبيد

- مركز تمي الأمديد

- مركز نبروه

- مركز بلقاس

- مركز المنزلة

- مركز منية النصر