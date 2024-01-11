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الفريق الجنوب أفريقي يستعرض 48 صفحة تدين إسرائيل أمام «العدل الدولية»

كتب:

يارا أشرف
03:35 م | الخميس 11 يناير 2024
جمانة هاشم

جمانة هاشم

قالت جمانة هاشم، موفدة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن فريق جنوب إفريقيا استعرض أمام محكمة العدل الدولية كل ما يدين إسرائيل.

تفاصيل الجلسة الأولى

وأضافت أن الجلسة الأولى المخصصة للاستماع لما ستقدمه جنوب إفريقيا وما سيقدمه ممثولوها عرضت فيها الوثيقة المكونة من 84 صفحة، التي بها ما يثبت إدانة إسرائيل، واستمرت أكثر من ثلاث ساعات متواصلة استعرض فيها ممثلون عن جنوب إفريقيا كل ما يمكن أن يدين إسرائيل على انتهاكاتها التي تتعلق بمهاجمة مدنيين فلسطينيين داخل قطاع غزة.

وتابعت أنه جرى الحديث عن كل بنود اتفاقية معاهدة منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

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بقلم يارا أشرف