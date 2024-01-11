أستاذ علاقات دولية: مصر تراهن على الدبلوماسية لحل شامل للقضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر ما زالت تراهن على الدبلوماسية للعمل بصورة كبيرة على إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الرهان يحتاج إلى كثير من الصبر والقوة، وهو ما تتمتع به الدولة المصرية بشكل كبير، في إدارة هذه المعركة الدبلوماسية.

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف «فارس»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن مصر تحركت لإيجاد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، بما يتوافق مع ثوابتها من عدم تصفية القضية، وعدم قيام إسرائيل بالتهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث منذ عام 2014، عن سبل حقيقة لدعم القضية الفلسطينية.

قمة العقبة لتنسيق مواقف مصر والأردن وفلسطين

وتابع أن قمة العقبة التي انعقدت بالأمس بين مصر والأردن وفلسطين، وتعد القمة الخامسة بينهم، فالأولى عقدت عام 2017 في البحر الميت، والأخيرة عقدت في أغسطس 2023، قبل أحداث 7 أكتوبر، وهذا دليل قاطع على كون الدولة المصرية تبحث بشكل كبير على توحيد وتنسيق المواقف الفلسطينية المصرية والأردنية، باعتبار أن مصر والأردن من أكثر الدول المعنية بالقضية الفلسطينية.