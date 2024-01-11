عضو بـ«الشيوخ»: قمة العقبة الثلاثية تتماشى مع جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن رسالة القمة الثلاثية التي شارك فيها الرئيس السيسي في العقبة بالأردن، جاءت واضحة تماما في الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأضاف في تصريحات صحفية أن قمة العقبة تتماشى تماما مع جهود مصر، ومطالبها في وقف العدوان على غزة، ووضع حد لهذه الحرب المريرة، مؤكدة الرفض التام لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة.

وقف العدوان على غزة

وشدد على أن فلسطين هي قضية العرب الأولى، ولن يجرى التخلي عنها أو السماح للاحتلال بتنفيذ مخططاته فيها بحسب القمة الثلاثية، موضحا تأكيد القمة تمام الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية.